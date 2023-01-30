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Tsitsipas’i 3-0 yenen Djokovic, Avustralya Açık’ta kariyerinin 22. Grand Slam zaferini aldı. Sırp raket dünya 1 numarası oldu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Yasayan efsane

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu. Geçen yıl Covid-19 şartlarını yerine getirmediği için ülkeye alınmayan ve turnuvayı kaçıran Sırp raket, Avustralya Açık'ta 10. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle kazanan Djokovic, 22 şampiyonlukla İspanyol raket Rafael Nadal'a ait "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu egale etti. Bu şampiyonluk sonrası Sırp raket, tek erkeklerde yeniden dünya 1 numarası oldu. Şampiyonluk sonrası gözyaşlarına engel olamayan Djokovic, "Ben de Stefanos da büyük hayaller kurduk, ikimizin ülkesi de çok imkanlı ülkeler değildi. Hayallerimizle buraya geldik" dedi.

TSİTSİPAS: EN İYİSİ O!

Avustralya Açık finalinde ilk Grand Slam zaferi için büyük bir mücadele veren Tsitsipas, Djokovic'e övgüler yağdırdı. Yunan tenisçi, "Sen benim gördüğüm en iyi tenisçisin" ifadeleriyle rakibini onore etti.

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