Davis Cup'ta heyecan başlıyor!

EnkaSpor Kulübü'nün ev sahipliği yapacağı, Davis Cup World Group I Play-Off karşılaşmaları bugün başlayacak. 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye ile Slovenya'nın milli sporcuları karşılaşacak. Saat 11.00'de teklerde Altuğ Çelikbilek ile Sebastian Dominko mücadele edecek. Ardından Cem İlkel ile Bor Artnak karşılaşacak. İkinci gün ise aynı saatte çiftlerde Yankı Erel/Ergi Kırkın ikilisi ile Blaz Rola/Sebastian Dominko çifti mücadele edecek. Tekler maçlarında Altuğ Çelikbilek ile Bor Artnak ve Cem İlkel ile Sebastian Dominko karşılaşacak. Dün gerçekleştirilen kura töreninde konuşan Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Tenisin Dünya Kupası Davis Cup'ta Slovenya'yı ağırlayacağız. Ağırladığımız Sloven Milli Takımına hoş geldiniz diyorum. Hepinizi bu önemli organizasyonu izlemeye Enka Spor Kulübü'ne davet ediyorum" dedi.