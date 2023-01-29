Haberler Tenis Avustralya Açık erkeklerde şampiyon Novak Djokovic oldu!

Avustralya Açık erkeklerde şampiyon Novak Djokovic oldu!

Avustralya Açık'ta Novak Djokovic finalde Stefanos Tsitsipas'ı 3-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Djokovic, İspanyol raket Nadal’ın rekorunu egale etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 14:47 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 15:12
Avustralya Açık erkeklerde şampiyon Novak Djokovic oldu!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Yunan Stefanos Tsitsipas'i 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic, turnuvada 10. kez şampiyon oldu. Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası 2023 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, 35 yaşındaki Djokovic ile Avustralya'da ilk şampiyonluğu için mücadele eden 24 yaşındaki Tsitsipas karşılaştı.

Maça hızlı başlayan dünya 5 numarası Djokovic, ilk seti 36 dakikada 6-3 kazanarak 1-0 üstünlük yakaladı. İkinci sete daha etkili başlayan dünya 4 numarası Tsitsipas, 5-4 öne geçmesine rağmen Djokovic, bu seti de 7-6 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set de ikinci set gibi büyük çekişmeye sahne oldu ve yine eşitliği bozmak için oynanan tie-break sonrasında Djokovic, seti 7-6 kazandı ve 2 saat 56 dakika süren karşılaşma sonrasında şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluk sonrası tribünde bulunan ailesi ve teknik ekibinin yanına giden Djokovic, göz yaşlarına hakim olamadı. Burada kendisini yere bırakan Djokovic, daha sonra sahaya döndü. Bir süre saha kenarında bekleyen Sırp raket, bir kez daha ailesinin bulunduğu tribüne giderek bu sefer şampiyonluğunu coşkulu bir şekilde kutladı. Bu şampiyonluk sonrası Sırp raket, tek erkeklerde dünya 1 numarası oldu.

REKORU EGALE ETTİ

Djokovic, 22 şampiyonlukla İspanyol raket Rafael Nadal'a ait "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu egale etti. Sırp tenisçi, kariyerinde 33. kez grand slam finaline çıkarak tek erkeklerde kendisine ait rekoru geliştirdi. Djokovic, ATP tek erkeklerde 93. şampiyonluğunu da elde etti. Tsitsipas ise 2021 Fransa Açık'ın ardından kariyerinde ikinci kez grand slam finali oynadı.

Kazandığı 10 şampiyonlukla erkeklerde turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi olan Djokovic, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle katılamadığı Avustralya Açık'a bu yıl geri dönmüştü.

Toplam 76,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1 milyar lira) para ödülünün dağıtıldığı turnuvanın tekler şampiyonları, 2 milyon 975 bin Avustralya doları (yaklaşık 39 milyon lira) kazandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Giresun'da tarihi gecesi! 3 isim ilki yaşadı, Icardi yıldız ismi yakaladı...
Merve Boluğur ile eski eşi Murat Dalkılıç cephesinde olay gelişme! Görenler şaşkına döndü bir anda panik oldu: "Yeniden mi?"
F.Bahçe'ye Berisha müjdesi! Resmi açıklama geldi
Hagi için resmi açıklama geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avustralya Açık'ta şampiyon Sabalenka!
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, Elena Rybakina'yı 2-1 yenen 5 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka şampiyon oldu.
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta? F.Bahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 15:14
Bayer Leverkusen - Dortmund maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - Dortmund maçı saat kaçta? 14:53
Avustralya Açık'ta şampiyon belli oldu! Avustralya Açık'ta şampiyon belli oldu! 14:46
Schalke 04 - Köln maçı saat kaçta? Schalke 04 - Köln maçı saat kaçta? 14:46
Emre Demir'in İstanbul'a geliş saati belli oldu! Emre Demir'in İstanbul'a geliş saati belli oldu! 14:25
Uçaktan paylaştı! F.Bahçe için geliyor Uçaktan paylaştı! F.Bahçe için geliyor 14:15
Daha Eski
Chelsea'den 19'luk transfer Chelsea'den 19'luk transfer 14:05
F.Bahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! F.Bahçe Manchester United'dan transfer yapıyor! 13:25
G.Saray'dan sürpriz transfer! Görüşmeler başladı G.Saray'dan sürpriz transfer! Görüşmeler başladı 13:22
Canlı yayında açıkladı! Bruma'nın ayrılığının sebebi... Canlı yayında açıkladı! Bruma'nın ayrılığının sebebi... 12:50
G.Saray Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra... G.Saray Buruk'la rekora koşuyor! 17 sezon sonra... 12:41
Hagi için resmi açıklama geldi! Hagi için resmi açıklama geldi! 12:34