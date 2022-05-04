Rafael Nadal kortlara Madrid Açık'ta aldığı galibiyetle döndü

Kariyerinin en iyi başlangıcına imza attığı sezonda 20 maçlık galibiyet serisi, katıldığı Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde aldığı yenilgiyle sona eren ve maç sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir ayı aşkın bir süredir turnuvalara katılamayan Nadal, sakatlık sonrası ilk maçında, Madrid Açık ikinci turunda 22 yaşındaki Sırp tenisçi Miomir Kecmanovic ile karşılaştı.

İspanyol tenisçi, ilk seti 6-1 rahat kazandıktan sonra yağmur nedeniyle ara verilen ikinci sette ise zorlanmasına rağmen 7-6 kazanarak sakatlık sonrası galibiyetle kortlara döndü.

Sezonun ilk grand slam'i Avustralya Açık'ın yanı sıra Melbourne Summer Set ve Meksika Açık'tan kupayla dönen Nadal'ın katıldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 toprak kort turnuvası Madrid Açık, 1-8 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.