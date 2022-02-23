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Son dakika spor haberleri: Emma Raducanu'nun talihsiz anları! Maçı tamamlayamadı

Son dakika spor haberleri... Zapopan Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na katılan Emma Raducanu, ilk tur maçını Daria Saville ile karşılaştı. Büyük Britanyalı sporcu, Avustralyalı rakibinin 4-3 önde olduğu final setinde kalçasındaki sakatlık nedeniyle maçtan çekildi. 3 saat 36 dakika süren mücadele, kadınlarda sezonun en uzun maçı olarak kayıtlara geçti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 14:31
Son dakika spor haberleri: Emma Raducanu'nun talihsiz anları! Maçı tamamlayamadı

Büyük Britanyalı Emma Raducanu, bir numaralı seribaşı olarak katıldığı Zapopan Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'ndaki ilk tur maçını, final setinde yaşadığı sakatlık yüzünden terk etmek zorunda kaldı.

Kadınlar dünya sıralamasının 150. basamağındayken kazandığı 2021 ABD Açık Grand Slam Turnuvası sonrası klasmanda 12. sıraya kadar yükselen Raducanu, dikkatleri üzerine çeken şampiyonluğun ardından katıldığı 6. organizasyonda da beklentileri karşılayamadı.

19 yaşındaki Raducanu, Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının ilk turunda, aşil tendonundan geçirdiği ameliyat sonrası dünya 610'unculuğuna kadar gerileyen Daria Saville ile karşılaştı.

İlk seti 7-5 Raducanu, 2. seti ise 7-6 Saville kazandı. Raducanu, Avustralyalı rakibinin 4-3 önde olduğu final setinde kalçasındaki sakatlık nedeniyle maçtan çekildi.

3 saat 36 dakika süren mücadele, kadınlarda sezonun en uzun maçı olarak kayıtlara geçti.


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