Haberler Tenis Nadal - Medvedev maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Avustralya Açık finali

Nadal - Medvedev maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Avustralya Açık finali

Avustralya Açık tek erkekler finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile Rus raket Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek. Peki, Rafael Nadal - Daniil Medvedev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Avustralya Açık finalinde oynanacak Nadal - Medvedev maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 10:39 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 11:29
Nadal - Medvedev maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Avustralya Açık finali

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta final heyecanı yaşanıyor. Final müsabakasında İspanyol raket Rafael Nadal ile Rus tenisçi Daniil Medvedev kozlarını paylaşacak.

🎾NADAL - MEDVEDEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avustralya Açık tek erkekler finalinde oynanacak Rafael Nadal - Daniil Medvedev maçı 30 Ocak Pazar günü TSİ 11.30'da başlayacak ve Eurosport 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Nadal kazanması halinde grand slam turnuvalarındaki şampiyonluk sayısını 21'e çıkararak rekor kıracak. 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bu alanda zirveyi İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic'le paylaşıyor.

Medvedev'in kupayı kaldırması durumunda ise Rus sporcu, açık dönemde kariyerinde ilk şampiyonluğu kazandığı grand slam turnuvasının bir sonrakinden zaferle ayrılan ilk erkek tenisçi olarak tarihe geçecek.

Medvedev, 2021 ABD Açık'ta Sırp tenisçi Djokovic'i 3-0 yenerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.

Nadal ile Medvedev, bugüne kadar tamamı sert zeminde olmak üzere dört kez karşı karşıya geldi. İspanyol sporcu, bu maçların 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da transfer operasyonu başladı ve temizlik harekatı! Babel-Morutan ikilisinden...
Zigana Tüneli ile 58,1 milyon TL tasarruf! Dünyada üçüncü Avrupa'da ve Türkiye'de tek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor