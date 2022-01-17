SPOR HABERİ - Roland Garros'dan aşı kararı! Novak Djokovic...

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'da, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, Avustralya'ya 3 yıl girişi de engellendi.

Dünya 1 numarası için bir haber de Fransa'dan geldi.

Hükümet, dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından Roland Garros'ya aşı zorunluluğu getirdi. Corona virüs aşısı olmayan tenisçiler turnuvada yer alamayacak.

Fransa Spor Bakanı konuyla alakalı, "Kural oldukça basit. Aşı olamayan katılamayacak. Profesyonel sporcu olması durumu değiştirmeyecek. Turnuva mayıs ayında yapılacak. Bu zamandan o zamana kadar süreç değişebilir ama neler olacağını göreceğiz. Şimdilik taviz yok." açıklamasını yaptı.