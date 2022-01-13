SPOR HABERİ - Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu

Melbourne kentinde 17-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tablo kuraları çekildi.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nin, hükümet tarafından verilen vize iptali kararını durdurmasının ardından hazırlıklarını sürdüren geçen yılın şampiyonu Djokovic, kura çekiminde vatandaşı Miomir Kecmanovic ile rakip oldu.

Sırp tenisçinin Avustralya'ya vize başvurusunda doldurduğu formlarda yalan beyanda bulunup bulunmadığını incelemeye alan Bakan Hawke'nin kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor.

ASHLEİGH BARTY İLK TURDA ELEMELERDEN GELECEK RAKİBİYLE KARŞILAŞACAK

Tek kadınlarda dünya bir numarası Avustralyalı raket Ashleigh Barty, ilk turda elemelerden gelecek rakibiyle eşleşirken, geçen yılın şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka, Kolombiyalı Camila Osorio ile karşılaşacak.

ABD Açık şampiyonu Emma Raducanu ise ilk turda Amerikalı Sloane Stephens ile karşı karşıya gelecek.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Rus Daniil Medvedev, İsviçre'den Henri Laaksonen ile rakip olurken, Alman Alexander Zverev, hemşerisi Daniel Altmaier, İspanyol Rafael Nadal ise ABD'li Marcos Giron ile eşleşti.

Melbourne Olimpik Park'taki Avustralya Tenis Merkezi'nde 17 Ocak Pazartesi günü başlayacak turnuva, 30 Ocak Pazar günü oynanacak tek erkeler finaliyle sona erecek.