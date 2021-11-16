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Novak Djokovic sezon sonu finallerine galibiyetle başladı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ikinci gününde Novak Djokovic, Casper Ruud'u 2-0 yenerek Yeşil Grup'a galibiyetle başladı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 09:36
Novak Djokovic sezon sonu finallerine galibiyetle başladı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ikinci gününde Novak Djokovic, Casper Ruud'u, Andrey Rublev de Stefanos Tsitsipas'ı yendi.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 2. günü tamamlandı.

Yeşil Grup karşılaşmasında, 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Casper Ruud korta çıktı.

Turnuvayı 5 kez kazanan Sırp raket Djokovic, Norveçli rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

RUBLEV, TSITSIPAS'I 2 SETTE GEÇTİ

Grubun diğer mücadelesinde 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ile 5 numaralı seribaşı Andrey Rublev karşılaştı.

Rus tenisçi Rublev, 2019 şampiyonu Yunan rakibi karşısında 6-4'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Turnuvada yarın Kırmızı Grup'ta Daniil Medvedev-Alexander Zverev ve Matteo Berrettini-Hubert Hurkacz karşılaşmaları oynanacak.


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