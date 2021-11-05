Flaş gelişme... Çağla Büyükakçay'ın lisansı askıya alındı!

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), 2-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Romanya / Cluj - Napoca'daki turnuvada idrar örneği veren Çağla Büyükakçay'ın idrarında Ractopamine bulunduğunu açıkladı.

Bu gelişme üzerine Çağla Büyükakçay'ın lisansı geçici olarak askıya alındı.

Ractopamine nedir, ne işe yarar? Doping mi?

Ractopamine, hayvanlardaki kas kitlesini artırmak için kullanılan sentetik bir katkı maddesidir. avrupa, rusya, çin dahil 160 ülkede kullanımı yasaktır.

Çağla Büyükakçay kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çağla Büyükakçay, 28 Eylül 1989 tarihinde Adana'da doğdu.Tenis oynamaya ailesinin desteğiyle 8 yaşındayken Adana Tenis Dağcılık Kulübü'nde başladı. 12 yaşında Türkiye Klasman Turnuvası ve Türkiye Kapalı Kort Turnuvası şampiyonluklarını kazandı.14 yaşında Enka Spor Kulübü'ne transfer oldu. 15 yaşında Türkiye Fed Kupası Takımı'na seçilerek Türk tarihindeki en genç bayan milli tenis takımı oyuncusu oldu.

2009 yılında ilk Büyükler Türkiye Şampiyonası kupasını kazandı.2010 yılında Valladolid'de düzenlenen ITF 25,000 $ turnuvasını kazanarak, bu ödülde ITF turnuvası kazanan ilk bayan Türk tenisçisi oldu.Çağla Büyükakçay, kazandığı bu turnuvayla birlikte, aynı sene ilk kez Grand Slam'da oynama hakkı elde etti. 8 Mart 2012 tarihinde Can Üner antrenörlüğünü yapmaya başladı.2012 yılında İstanbul'da düzenlenen 13. TED Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda, tekler final maçında Hollandalı Richel Hogenkamp'a 2-0 yenildi.

2014 yılında Malezya'da düzenlenen WTA kapsamındaki BMW Malezya Open turnuvasında Slovak Tadeja Majeric'i yenerek bir WTA turnuvasında çeyrek finale çıkan ilk Türk tenisçi olmuştur. Çeyrek finalde ise Çek Kristyna Plíšková'ya 6-4 ve 6-4 lük setlerle elenerek turnuvaya veda etmişti.