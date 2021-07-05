Son dakika spor haberi: ATP Challenger şampiyonu Altuğ Çelikbilek'in hedefi ilk 100!

Kariyerinin ilk ATP Challenger şampiyonluğunu Portekiz'de kazanan Altuğ Çelikbilek, "Türkiye 1 numarası olacak olmak özel bir his ama ilk 100'e girip Türkiye 2 numarası olmayı daha çok isterim" dedi.

Porto Open finalinde Fransız Quentin Halys'i 2-0 yenen milli tenisçi, ATP Challenger seviyesinde ilk şampiyonluğunu elde etti. Altuğ Çelikbilek; Marsel İlhan ve Cem İlkel'den sonra Challenger seviyesinde bir şampiyonluk kazanan üçüncü Türk tenisçi oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Altuğ Çelikbilek, "Turnuvaya çok kötü başladım. Top hissiyatım ve genel olarak hissiyatım çok kötüydü ama her maç mücadele vererek ve maçlardan sonra ekstra antrenman yaparak üzerine koyduğumu düşünüyorum. Final ve yarı finalde de çok iyi tenis oynayarak rahat bir galibiyet alıp ilk şampiyonluğumu elde ettim" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, maç boyunca Kobe Bryant formasını yanında taşımasıyla ilgili şunları söyledi:

Kobe'nin yeri benim için her zaman özeldir. O benim ilk idolüm, sporda en sevdiğim kişilik. Çalışma etiğini her zaman hayatıma katmaya çalıştığım ve çocukluğumdan başlayıp son maçına kadar izlerken sürekli keyif aldığım bir insandı. Mamba Mentality'i hatırlamak için de kortta yanımda tutmak istedim sürekli. Son puana kadar mücadele etmem gerektiğini kendime hatırlatmak istedim.

Yeni açıklanacak sıralama ile Türkiye 1 numarası olacak Altuğ, "Tabii ki Türkiye 1 numarası olacak olmak özel bir his ama ilk 100'e girip Türkiye 2 numarası olmayı daha çok isterim. İnşallah Cem ile birlikte kendimizi daha yukarı çekerek ilk 100'e gireriz ve böylece kimin 1, kimin 2 olduğundan ziyade Türk tenisinde iki sporcu ilk 100'e, 50'ye girmiş, hatta belki daha iyisini yapmış olur. Benim için bu daha önemli" değerlendirmesini yaptı.

Altuğ, "Bundan sonraki ilk hedefim bir Challenger daha kazanabilmek. Çünkü asıl zor olan bu başarıyı tekrar etmek. Birçok kişinin tek zaferi var ama iki-üç zafer almak daha da zor. O yüzden bu başarıyı devam ettirmek istiyorum" şeklinde görüş belirtti.