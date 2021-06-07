Haberler Tenis Japon tenisçi Naomi Osaka Berlin'deki turnuvadan da çekildi!

Japon tenisçi Berlin'deki turnuvadan da çekildi!

Tek kadınlarda dünya 2 numarası , Fransa Açık'ın ardından 'nın başkenti Berlin'de gelecek hafta düzenlenecek tenis turnuvasından da çekildi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 17:33
Japon tenisçi Naomi Osaka Berlin'deki turnuvadan da çekildi!

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 14-20 Haziran'da gerçekleştirilecek organizasyondan yapılan açıklamada, "Maalesef 'nın Berlin'de olamayacağına dair bildirim aldık. Sezonun geri kalanı için ona en iyi dileklerimizi iletiyor ve gelecek yıl onu Berlin'de görmeyi umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fransa Açık'ta basın toplantısına katılmadığı için para cezası verilen ve turnuvadan ihracı gündeme gelen 23 yaşındaki Japon tenisçi, 2018'den beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini belirterek organizasyondan çekilmişti.

Osaka'nın, 28 Haziran'da başlayacak olan sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası 'a katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

SON DAKİKA