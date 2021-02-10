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Avusturya Açık'ta zorlandı ama üst tura çıktı

haberi... Erkeklerde 1 numaralı seribaşı , sezonun ilk grand slam turnuvası Avusturya Açık'ta bir üst tura çıktı. Sırp tenisçi Djokovic, dünya sıralamasının 64. basamağındaki Frances Tiafoe karşısında zorlansa da tur atlamayı başardı. Djokovic, 3,5 saat sonunda korttan 3-1 (6-2, 6-7, 7-6, 6-3) galip ayrıldı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:05
Novak Djokovic Avusturya Açık'ta zorlandı ama üst tura çıktı

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı ve kadınların 2 numaralı seribaşı , 3. tura yükseldi.

kentinde düzenlenen turnuvanın 3. günü, akşam seansındaki maçlarla sona erdi.

Erkeklerde son 2 yıl da dahil turnuvayı 8 kez kazanan Djokovic, dünya sıralamasının 64. basamağındaki Frances Tiafoe karşısında zorlansa da tur atlamayı başardı. Djokovic, 3,5 saat sonunda korttan 3-1 (6-2, 6-7, 7-6, 6-3) galip ayrıldı.

6 numaralı seribaşı , 15 numaralı seribaşı ve 18 numaralı seribaşı da 3. tur biletini aldı.

HALEP GERİDEN GELİP KAZANDI

Kadınlarda 2018 finalisti Simona Halep, dünya 72 numarası 'e karşı oynadığı 2. tur maçının ilk setini 6-4 kaybetti. 2 numaralı seribaşı Halep, 2. seti 6-4, final setini ise 7-5 alarak yoluna devam etti.

2019 şampiyonu ve 3 numaralı seribaşı , dünya 43'üncüsü 'yı, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Geçen yıl Fransa Açık'ı kazanarak dikkatleri üzerine çeken 15 numaralı seribaşı de klasmanın 79. sırasındaki Camila Giorgi'yi 2-0 (6-2, 6-4) yenerek 3. tura çıktı.

NADAL VE BARTY KORTA ÇIKACAK

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile Michael Mmoh, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile Roberto Carballes karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, Daria Gavrilova'nın, 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin ise Kaia Kanepi'nin karşısına çıkacak.

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