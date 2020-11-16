Haberler Tenis Novak Djokovic ATP Finalleri'nde Diego Schwartzman'ı rahat geçti

'nde Diego Schwartzman'ı rahat geçti

() 'nde Sırp , 'ı 2-0 yendi. Turnuvanın 1 numaralı seribaşı Sırp raket, 6-3 ve 6-2'lik setlerle zafere uzandı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 19:15
Novak Djokovic ATP Finalleri'nde Diego Schwartzman'ı rahat geçti

() 'nde Sırp , 'ı 2-0 yendi.

'nin başkenti 'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, ikinci gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı ikinci günün açılış maçında, 1 numaralı seribaşı Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Schwartzman karşılaştı.

Bir saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Djokovic, daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasına galibiyetle başladı.

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