Fransa Açık finalinde şampiyon Iga Swiatek!

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının yarı finalinde, 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin ile 7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova korta çıkmıştı. Bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan Kenin, rakibini 6-4 ve 7-5'lik setlere 2-0 yenerek Fransa Açık'ta adını ilk kez finale yazdırmıştı.

Diğer yarı final maçında dünya 54'üncüsü Polonyalı Iga Swiatek ile klasmanın 131. basamağındaki Arjantinli Nadia Podoroska karşılaşmış, 19 yaşındaki Swiatek, rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselmişti.

Final mücadelesinde karşılaşan ikili arasındaki final mücadelesi tek kadınlar finalinde Polonyalı Iga Swiatek, ABD'li Sofia Kenin'i 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Swiatek, karşılaşma boyunca servis attığı oyunları kazanmakta zorlanan bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Kenin önünde ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı.

Sakatlık problemi de yaşayan Kenin'e karşı zorlanmadığı ikinci seti 6-1, bir saat 24 dakika süren mücadeleyi de 2-0 kazanan 19 yaşındaki Swiatek, kariyerinin ilk grand slam finalinde şampiyonluğa ulaştı.

Iga Swiatek, Belçikalı Justine Henin'in 2007'deki şampiyonluğunun ardından Fransa Açık'ta set vermeden zafere ulaşan ilk kadın tenisçi olarak dikkati çekti.

Ayrıca Swiatek, grand slam turnuvalarında tekler zaferi yaşayan ilk Polonyalı tenisçi olmayı başardı.