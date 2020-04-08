32 yaşındaki Sharapova, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "Evet, size özel bir numara aldım. Bu numara üzerinden bana mesajlarınızı iletebilir, soru sorabilir veya sadece 'Merhaba' yazabilirsiniz" demişti.

Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatın durma noktasına gelmesinin ardından karantina günlerini ABD'de geçiren Sharapova, hayranlarından 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldığını açıkladı.

SHARAPOVA'NIN TELEFON NUMARASI NE?

310-564-7981 olan telefon numarasını sosyal medya üzerinden paylaşan eski Rus raket, harika yemek tariflerine de kapısının açık olduğunu belirtmişti.





MARİA SHARAPOVA KİMDİR?

Maria Yuryevna Sharapova, 19 Nisan 1987 tarihinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Nyagan şehrinde dünyaya gelmiştir. 19 Nisan 2001 tarihinde, doğum gününde profesyonel kariyerine adım atan Rus raket, 1,88 boyundadır ve bu alanda Petra Kvitova ile en uzun aktif tenisçi olma rekorunu elinde bulundurmaktadır. Sağ elini daha sık kullanan Sharapova, bunun yanı sıra backhandini çift eliyle vurmaktadır. Kariyeri boyunca birçok uluslararası müsabakaya çıkan Rus sporcu, 34 kenz WTA şampiyonluğu yaşamayı başarmıştır. İlk kez 22 Ağustos 2005 tarihinde dünya bir numarasına yükselen Sharapova, şu anda ise, dünya üç numarası olarak aktif tenis sporculuğuna devam etmektedir.

Kariyerine henüz başlamadan önce, Martina Navratilova tarafından keşfedilen Maria Sharapova, bizzat Navratilova tarafından eğitilmiştir. Henüz 12 yaşında iken Navratilova tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine yerleşmesi tarafından yoğun baskıyla karşılaşan Sharapova, bu baskıya kayıtsız kalmamış ve Navratilova'nın da yaşadığı Florida'ya yerleşmiştir. Babası ve Annesi'yle beraber Florida'ya taşınan Sharapova, büyük bir eğitim programının ardından 2001 yılından resmi olarak profesyonel olmuş ve 3 yıl sonra da henüz 17 yaşındayken Wimbledon'u kazanma başarısı göstermiştir. Bu başarısında, Martina Navratilova'nın Florida eyaletinin Bradenton şehrinde bulunan akademisinin payı büyük olmuştur.

Grand Slam Turnuvalarında, 28 yaşında olmasına rağmen çok fazla şampiyonluk göremeyen Rus raket, 2004 yılında ilk Grand Slam'ini henüz 17 yaşında iken kazanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 2004 yılında gelen başarının ardından iki yıl sonra Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda tekrar Grand Slam kazanma başarısı gösteren Rus raketin bu tarihten sonra katıldığı bütün Grand Slam turnuvalarını kazanması beklenirken, Sharapova bunun tersine bir performans sergilemiş ve iki yıl boyunca Grand Slam kazanamamıştır. 2008 yılında katıldığı Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda ciddi anlamda bir yükselişe geçen Maria Sharapova, oynadığı finali de kazanarak 3. Grand Slam'ini de kazanmış oldu.

2008'de gelen Avustralya Açık zaferinin ardından ciddi anlamda bir düşüşe geçen Sharapova, yaklaşık olarak 4 yıl kadar büyük bir turnuva kazanamamıştır. Bu dönemde ciddi sakatlıklarla da boğuşan Rus sporcu, uzun süre tenis oynamaktan da uzaklaşmıştır. Ancak 2012 yılında düzenlenen Fransa Açık Tenis Turnuvası'na ciddi anlamda hazırlanan Sharapova, hayranlarının beklentilerini boşa çıkarmadı ve güzel bir turnuva geçirerek Fransa Açık'ın 2012 yılı şampiyonu olmayı başarmıştır. Bu tarihten sonra 2 yıl kadar yine kupa kaldırmaktan uzaklaşan Sharapova, 2014 yılında, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı 2 yıl aradan sonra tekrar kazanarak kariyerinde 5. Grand Slam zaferini elde etmiş oldu.

WTA ile Grand Slam turnuvaları dışında 2012 yılında İngiltere'de düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda mücadele eden Rus raket burada, çıktığı final müsabakasını kaybedince, gümüş madalya ile yetinmek zorunda kalmıştır. Çiftlerde de mücadele veren Sharapova, burada pek parlak skorlara imza atamasa da tam 4 kez Grand Slam bazında final oynama başarısı göstermiştir. Kariyeri boyunca çıktığı birçok müsabakada iyi işler yapan Sharapova, bu müsabakalardan yaklaşık olarak 35 milyon dolarlık bir hasılat elde etmiştir.