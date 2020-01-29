Avustralya Açık'ta Zverev ve Muguruza yarı finale yükseldi - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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Avustralya Açık'ta Zverev ve Muguruza yarı finale yükseldi

Avustralya Açık'ta Zverev ve Muguruza yarı finale yükseldi

Tek erkeklerde Wawrinka'yı yenen Alman tenisçi Zverev grand slamlerde, tek kadınlarda Pavlyuchenkova'yı mağlup eden İspanyol Muguruza ise turnuvada ilk kez yarı finale çıktı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Simona ve adını yarı finale yazdırdı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününe sabah seansında yapılan çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Alman Zverev, kariyerinde üç grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli Stan Wawrinka ile karşılaştı.

Karşılaşmaya ilk beş oyunu kaybederek kötü bir başlangıç yapan Zverev, ilk seti 6-1 kaybetti. Servis performansını artıran 22 yaşındaki Alman raket, 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle rakibini 3-1 yendi ve kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale yükseldi.

Alman tenisçi, yarı finalde -Dominic Thiem maçının galibiyle karşılaşacak.

HALEP VE MUGURUZA SET VERMEDEN TURLADI

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 4 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, çeyrek finalde dünya klasmanının 31 numarası Anett Kontaveit ile karşılaştı.

53 dakika süren maçta 24 yaşındaki rakibinin 5 kez servisini kıran Halep, mücadeleyi 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı ve son 4 raket arasına kaldı.

Wimbledon ve 'ta şampiyonluk yaşayan İspanyol tenisçi Garbine Muguruza, Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yı 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale çıkan Muguruza, turnuvada henüz set vermeyen Halep ile eşleşti.

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  1. 29.01.2020
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