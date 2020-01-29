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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Dev eşleşme

Dev eşleşme

'ta mücadele eden Djokovic, Raonic'i , 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

'ta mücadele eden Djokovic, Raonic'i , 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Böylelikle yarı finale yükselen Sırp raket, Federer ile eşleşti. Nadal'ın rakibi ise Wawrinka-Zverev mücadelesinin ardından belli olacak.
  1. 29.1.2020
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