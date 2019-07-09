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09 Temmuz 2019, Salı
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ile tur atladı

Serena Williams ile Andy Murray tur atladı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da karışık çiftlerde mücadele eden 'li Serena , üçüncü tura yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da karışık çiftlerde mücadele eden 'li Serena , üçüncü tura yükseldi.

'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci gününde, ABD'li ile Büyük Britanyalı , 14 numaralı seribaşları ABD'li Raquel Atawo ve Fransız Fabrice Martin'le ikinci turda karşılaştı.

Williams-Murray ikilisi, 1 saat 37 dakika süren mücadeleyi 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak üst tura yükseldi.

İkili, üçüncü turda 1 numaralı seribaşları ABD'li Nicole Melichar ve Brezilyalı Bruno Soares ile karşı karşıya gelecek.

  1. 09.07.2019
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