Wimbledon'ın ilk finalisti Kerber oldu
Wimbledon'ın 10'uncu gününde tek bayanlarda Angelique Kerber, Jelena Ostapenko'yu mağlup ederek finale yükseldi.
Wimbledon'ın 10'uncu gününde tek bayanlarda Angelique Kerber, Jelena Ostapenko'yu mağlup ederek finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10'uncu gününde oynanan yarı final karşılamasında korta çıkan tek kadınlarda dünya 11 numarası Alman tenisçi Angelique Kerber, Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.
KERBER: "HARİKA HİSSEDİYORUM"
İki tenisçinin de başa baş mücadele verdiği karşılaşma 1 saat 8 dakika sürdü. Karşılaşma sonunda konuşan Alman tenisçi Kerber, "Merkez kortta oynamak muhteşemdi. Ostapenko'nun vuruşları her zaman çok sert, bugün de sert ve zordu ama kazandım. Final oynayacağım için çok mutluyum. Bu harika bir duygu" dedi.
Alman Kerber, finalde Serena William - Julia Goerges karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
- 12.7.2018 18:20
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Wimbledon'ın ilk finalisti Kerber oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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