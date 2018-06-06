Yankı Erel çiftlerde çeyrek finalde – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    çiftlerde çeyrek finalde

    Yankı Erel çiftlerde çeyrek finalde

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta () gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli sporculardan ile Hollandalı partneri Jesper De Jong çeyrek finale yükseldi.

    Fransa'nın başkenti 'te düzenlenen turnuvanın on birinci gün mücadelesinde gençler çift erkekler ana tablosunun ikinci turunda mücadele eden ve De Jong, 4 numaralı seribaşları ABD'li Drew Baird ve Kolombiyalı Nicolas Mejia çiftiyle karşılaştı.

    54 dakika süren karşılaşmanın setlerini 6-4 ve 6-2 kazanarak müsabakadan 2-0 galip ayrılan Yankı Erel ve Hollandalı Jesper De Jong ikilisi, çeyrek finalde Çek Ondrej Styler ve Japon Naoki Tajima çiftiyle mücadele edecek.

    1. 6.6.2018 23:54
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