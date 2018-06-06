Yankı Erel çiftlerde çeyrek finalde
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli sporculardan Yankı Erel ile Hollandalı partneri Jesper De Jong çeyrek finale yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın on birinci gün mücadelesinde gençler çift erkekler ana tablosunun ikinci turunda mücadele eden milli sporcu Yankı Erel ve Hollandalı Jesper De Jong, 4 numaralı seribaşları ABD'li Drew Baird ve Kolombiyalı Nicolas Mejia çiftiyle karşılaştı.
54 dakika süren karşılaşmanın setlerini 6-4 ve 6-2 kazanarak müsabakadan 2-0 galip ayrılan Yankı Erel ve Hollandalı Jesper De Jong ikilisi, çeyrek finalde Çek Ondrej Styler ve Japon Naoki Tajima çiftiyle mücadele edecek.
- 6.6.2018 23:54
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Yankı Erel çiftlerde çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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