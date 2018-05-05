TEB BNP Paribas İstanbul Open'da Malek Jaziri finalde – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    TEB BNP Paribas 'da finalde

    TEB BNP Paribas İstanbul Open'da Malek Jaziri finalde

    TEB BNP Paribas UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda Tunuslu , Sırp Laslo Djere'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.

    , finalde Japon Taro Daniel ile karşı karşıya gelecek. Final müsabakası yarın saat 17.00'de Garanti Koza Park'ta oynanacak.

    Toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasının tekler yarı finalinde, dünya 78 numarası Jaziri ile 110. basamakta yer alan Djere karşı karşıya geldi.

    Bir saat 32 dakika süren müsabakada rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenen Jaziri adını finale yazdırdı.

    1. 5.5.2018 23:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TEB BNP Paribas İstanbul Open'da Malek Jaziri finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN