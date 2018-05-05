TEB BNP Paribas İstanbul Open'da Malek Jaziri finalde
TEB BNP Paribas İstanbul Open UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda Tunuslu Malek Jaziri, Sırp Laslo Djere'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.
Malek Jaziri, finalde Japon Taro Daniel ile karşı karşıya gelecek. Final müsabakası yarın saat 17.00'de Garanti Koza Park'ta oynanacak.
Toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasının tekler yarı finalinde, dünya 78 numarası Jaziri ile 110. basamakta yer alan Djere karşı karşıya geldi.
Bir saat 32 dakika süren müsabakada rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenen Jaziri adını finale yazdırdı.
- 5.5.2018 23:54
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