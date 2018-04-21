Leonard’a Lakers talip – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Leonard’a Lakers talip

    Leonard’a Lakers talip

    ’dan bir yönetici ’in, ’te sezon başından beri sorunlar yaşayan ’ı listesine aldığını iddia etti

    'in listesine 'te sorunlar yaşayan 'ı aldığı iddia edildi. Sezon boyunca Spurs'te yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Leonard'a bir talip daha çıktı. 'den bir yöneticinin iddiasına göre, Lakers bu yaz Leonard takası için harekete geçecek. Yöneticinin iddiasına göre, "Kawhi, Lakers'ta oynamak istiyor"
    1. 21.4.2018
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