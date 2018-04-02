Miami Açık'ta şampiyon Isner – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    'ta şampiyon Isner

    Miami Açık'ta şampiyon Isner

    Tek erkekler finalinde Alman 'i mağlup eden 'li Isner, şampiyon oldu

    Sezonun prestijli tenis turnuvalarından finalinde 'i yenen John Isner, tek erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

    'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler finalinde, dünya 5 numarası Alman Zverev ile dünya sıralamasının 17. basamağında yer alan ABD'li Isner karşılaştı.

    İki saat 29 dakika süren mücadelede ilk seti 7-6 kaybeden 32 yaşındaki Isner, diğer iki seti 6-4'lük skorlarla kazanarak rakibini 2-1 yendi ve turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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