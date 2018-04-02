Miami Açık'ta şampiyon Isner
Tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev'i 2-1 mağlup eden ABD'li Isner, şampiyon oldu
Sezonun prestijli tenis turnuvalarından Miami Açık finalinde Alexander Zverev'i 2-1 yenen John Isner, tek erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler finalinde, dünya 5 numarası Alman Zverev ile dünya sıralamasının 17. basamağında yer alan ABD'li Isner karşılaştı.
İki saat 29 dakika süren mücadelede ilk seti 7-6 kaybeden 32 yaşındaki Isner, diğer iki seti 6-4'lük skorlarla kazanarak rakibini 2-1 yendi ve turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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