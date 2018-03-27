Venus Williams Miami Açık'ta çeyrek finalde
ABD'li tenisçi Venus Williams, sezonun prestijli turnuvalarından Miami Açık'ta çeyrek finale yükseldi.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, son şampiyon Büyük Britanyalı Johanna Konta ile Venus Williams karşı karşıya geldi.
2 saat 20 dakika süren mücadelede ilk seti 7-5 kazanan Konta'ya ikinci seti 6-1 alarak yanıt veren 37 yaşındaki Venus Williams, son seti de 6-2 hanesine yazdırdı. Korttan 2-1 galip ayrılan ABD'li tenisçi, çeyrek finale yükselen isim oldu.
Dünya klasmanında sekizinci sırada yer alan Williams, turnuvada üç kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:29
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Fatih Terim bunu da yaptı!
Toplam 4
Yorum
abc metin oktayin eli kalbindeki armada olsaydi daha güzel dururdu
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İşte Kocaman'ın son 8 taktiği!
Toplam 4
Yorum
HİKAYE bir puan kaybı bile yaşamak istemiyorsun ya hani işte o puan kaybının ilkini kayseride yaşıycaksın sayın aykut daha sivas maçında var
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Fatih Terim bunu da yaptı!
Toplam 4
Yorum
abc bunu yapmak baskanin aklina bile gelmedi.ama teknik drektör yapiyo.helal olsun
Venus Williams Miami Açık'ta çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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