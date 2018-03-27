Venus Williams Miami Açık'ta çeyrek finalde – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    'ta çeyrek finalde

    Venus Williams Miami Açık'ta çeyrek finalde

    ABD'li tenisçi , sezonun prestijli turnuvalarından 'ta çeyrek finale yükseldi.

    ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, son şampiyon Büyük Britanyalı Johanna Konta ile karşı karşıya geldi.

    2 saat 20 dakika süren mücadelede ilk seti 7-5 kazanan Konta'ya ikinci seti 6-1 alarak yanıt veren 37 yaşındaki Venus Williams, son seti de 6-2 hanesine yazdırdı. Korttan 2-1 galip ayrılan ABD'li tenisçi, çeyrek finale yükselen isim oldu.

    Dünya klasmanında sekizinci sırada yer alan Williams, turnuvada üç kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:29
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