Federer, dünya 175 numarasına yenildi – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Federer, dünya 175 numarasına yenildi

    Federer, dünya 175 numarasına yenildi

    Avustralyalı tenisçi Thanasi Kokkinakis'in 2-1 yendiği İsviçreli dünya 1 numarası , Miami Açık Turnuvası'ndan 2. turda elendi.

    ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler 2. tur mücadelesinde, ilk turu maç yapmadan geçen son şampiyon Federer ile elemelerden gelen Kokkinakis karşılaştı.

    Dünya sıralamasının 175. basamağındaki Kokkinakis, maçı 3-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanarak kariyerinin en önemli galibiyetini elde etti.

    Sezona , Rotterdam Açık şampiyonluğuyla başlayan Federer, Indian Wells Turnuvası'nın finalinde Juan Martin Del Potro'ya yenilmesinin ardından çıktığı ilk karşılaşmayı da kaybetti. 36 yaşındaki raket, böylece 2014'ten bu yana ilk kez üst üste mağlubiyetler yaşadı.

    Unvanını korumak için çıktığı turnuvaya veda eden Federer, erkekler dünya sıralaması liderliğini de 'a kaptırdı. Dünya 1 numarası unvanını 2 Nisan'da Nadal'a bırakacak Federer, geçen yıl olduğu gibi toprak kort sezonunda oynamayacağını açıkladı.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:36
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