Federer, dünya 175 numarasına yenildi
Avustralyalı tenisçi Thanasi Kokkinakis'in 2-1 yendiği İsviçreli dünya 1 numarası Roger Federer, Miami Açık Turnuvası'ndan 2. turda elendi.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler 2. tur mücadelesinde, ilk turu maç yapmadan geçen son şampiyon Federer ile elemelerden gelen Kokkinakis karşılaştı.
Dünya sıralamasının 175. basamağındaki Kokkinakis, maçı 3-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanarak kariyerinin en önemli galibiyetini elde etti.
Sezona Avustralya Açık, Rotterdam Açık şampiyonluğuyla başlayan Federer, Indian Wells Turnuvası'nın finalinde Juan Martin Del Potro'ya yenilmesinin ardından çıktığı ilk karşılaşmayı da kaybetti. 36 yaşındaki raket, böylece 2014'ten bu yana ilk kez üst üste mağlubiyetler yaşadı.
Unvanını korumak için çıktığı turnuvaya veda eden Federer, erkekler dünya sıralaması liderliğini de Rafael Nadal'a kaptırdı. Dünya 1 numarası unvanını 2 Nisan'da Nadal'a bırakacak Federer, geçen yıl olduğu gibi toprak kort sezonunda oynamayacağını açıkladı.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:36
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Her eve bir Gomis
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ FARKINDASINIZDIR SANIRIM ASALET AKIYOR GS DEN RESMEN PARASIZLIKTAN KIVRANMAYA BAŞLADILAR YELLOWLAR GOMİSLER HAVADA UÇUYOR
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Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ VOLKANCIM SEN ZATEN KENDİNİ REZİL ETTİN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ! BUNUN SEBEBİ YEDİĞİN GOLLER DEĞİL YAPTIĞIN FUTBOL DIŞI HAREKETLERDİR !
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Talisca'nın istediği ücret işleri zora soktu!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ TALİSCA ÇOKTAN GİTTİ ! ADAM SÖZLEŞME UZATTI MİLLİ DAVET GELDİ ! BU RASTLANTI DEĞİL ! ADAMA PREMİER LİG İÇİN VİZE ÇIKARDILAR !
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