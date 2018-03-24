Miami Açık'ta favoriler kaybetti – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    'ta favoriler kaybetti

    Miami Açık'ta favoriler kaybetti

    'ta tek kadınlarda , tek erkeklerde ise rakiplerine yenilerek turnuvaya erken veda etti.

    ABD'de düzenlenen toplam 8 milyon dolar ödüllü turnuvada mücadele eden dünya 2 numarası Danimarkalı Wozniacki, tek kadınlar ikinci turunda karşılaştığı Porto Rikolo Monica Puig'e 0-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek elendi.

    Tek erkekler ikinci turunda ise uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden korta dönen eski dünya 1 numarası Sırp Djokovic, dünya 47'ncisi Fransız Benoit Paire'ye 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvada bir üst turu göremedi.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:51
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