Haberler Teknoloji Steam'den Türkiye kararı! 20 Kasım'dan sonra...

Steam'den Türkiye kararı! 20 Kasım'dan sonra...

Dijital oyun dağıtım platformu Steam ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Steam platform üzerinden Türk lirası desteğini kaldıracağını açıkladı. Ayrıca 20 Kasım'dan itibaren uygulama üzerinde oyunları ve mevcut bakiyeleri dolara dönüştüreceği bilgisi var. Bunun üzerine kullanıcılar, "Stem Türkiye'den çekilecek mi, Steam Türk Lirası desteğini kaldıracak mı?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte detaylar...

Teknoloji Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 18:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Steam'den Türkiye kararı! 20 Kasım'dan sonra...

Dijital video oyunu dağıtımı platformu olan Steam'den dikkat çeken kararlar gelmeye devam ediyor.

Türkiye'de de hizmet veren Steam artık Türk Lirası desteğini geri çekeceğini duyurdu.

Steam 1.8 TL olan dolar kurunu 2022 yılında 10 TL'ye sabitledi.

Fakat dijital oyun dağıtımı platformu, 20 Kasım tarihinden itibaren Steam üzerindeki tüm oyunların dolar cinsinden satılacağını hatta mevcut bakiyelerin de dolara dönüşeceğini açıkladı.

Böylelikle platform üzerinde bulunan oyunlara yaklaşık yüzde 200 zam gelmesi gündemde.

Steam son olarak yaptığı açıklamda, " "Arjantin ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hale getirdi.

Geliştirici buluşmalarımızda ve sohbetlerimizde bu geri bildirimle çok sık karşılaştık. Buna ek olarak, bu ülkelerde/bölgelerde sürekli olarak yaşanan kur dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar kaynaklı olarak Steam ödeme yöntemlerini güncel ve çalışır şekilde tutmakta büyük güçlükler yaşadık.

Arjantin ve Türkiye'deki Steam müşterileri için fiyatları USD olarak değiştirmek, bize hem oyunculara hem de partnerlere daha standart ve tutarlı bir hizmet sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bu ülkelerde/bölgelerde yaşayan Steam kullanıcılarına çeşitli ödeme yöntemleri sunmaya devam edebileceğimiz anlamına geliyor." ifadelerine yer verdi.

DİĞER
Şarkıcı Işın Karaca 4. kez gelin oldu! İşte Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu'nun sürpriz nikahından ilk kare!
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze'de iletişimi kesti! 7 Ekim'den bu yana en ağır bombardıman
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Steam'den flaş Türkiye kararı!
STEAM PC ÜCRETSİZ OYUNLAR 2023
MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham liderliğini perçinledi! Tottenham liderliğini perçinledi! 00:10
F.Bahçe Münih'te galip! F.Bahçe Münih'te galip! 23:35
Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız 23:34
A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! 23:14
Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum 23:14
Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli 23:05
Daha Eski
Urfa'da gol sesi çıkmadı! Urfa'da gol sesi çıkmadı! 22:49
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35