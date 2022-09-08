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TENSOR G2 ÖZELLİKLERİ BASINA SIZDI | Google Tensor G2 bu modellere güç verecek

Google, geçtiğimiz haftalarda Pixel 7 ve 7 Pro modellerinin tanıtım tarihini açıklamıştı. Bu modellere güç verecekj olan Tensor G2 özellikleri sızdırıldı.

Teknoloji Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 10:23 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 10:26
TENSOR G2 ÖZELLİKLERİ BASINA SIZDI | Google Tensor G2 bu modellere güç verecek

Pixel 7 ve 7 Pro modeline güç verecek Google Tensor G2 özellikleri sızdırıldı. Google, işlemcinin adının Tensor G2 olacağını onayladı.

Google tarafından yayınlanan videoda, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro için kullanılacak işlemci görselinde G2 ifadesi yer alıyor. Daha önce yayınlanan raporlarda GS201 olarak adlandırılan Tensor G2 modelinin 8 çekirdekli olduğu belirtiliyor.

TENSOR G2 ÖZELLİKLERİ NELER?

Sızdırılan bilgilere göre Google, Tensor G2 işlemcisinde 2+2+4 çekirdek tasarımı kullanacak. Yeni işlemcide 2 adet yüksek performans çekirdeği, 2 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdeği yer alacak.

1. nesil Tensor işlemcide iki adet ARM Cortex-X1, iki adet ARM Cortex-A76 ve dört adet ARM Cortex-A55 kullanıldı. Tensor G2 işlemcide de benzer bir dizilim olacağı belirtiliyor. Ancak performans çekirdeklerinde ARM Cortex-A76 yerine ARM Cortex-A78 görülebilir.

Tensor G2'nin 4nm teknolojisiyle üretileceği de sızdırılan bilgiler arasında... Bununla birlikte yeni işlemci, PLP teknolojisiyle üretilmesi bekleniyor. Kalıptan kesilen yongaların dikdörtgen bir panel üzerine yerleştirilerek üretim imkanı sunan bu teknoloji sayesinde şirketler, üretim maliyetlerini düşürebiliyor.

Google, yeni işlemcisiyle güvenliği bir üst seviyeye çıkaracağını iddia etti. Tensor G2 ile Pixel 7 serisinin fotoğraf, video, yapay zeka ve güvenlik performanslarının iyileştireceği açıklandı.

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