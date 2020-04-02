Playstation Store bahar indirimleri resmen başladı! PS Store indirimleri ne zamana kadar sürecek? İşte öne çıkan oyunlar
Dünyanın en çok tercih edilen oyun konsolları arasında yer alan Playstation'da bahar indirimleri resmen geri döndü. Oyun severler tarafından büyük ilgi gören birbirinden kaliteli oyunlarda büyük bir indirim yaşandı. Peki Playstation Store'da hangi oyunlar indirime girdi? İndirimler ne zamana kadar sürecek? İşte tüm detaylar...
Sony'nin en popüler ve son oyun konsolu Playstation 4 serisi için online olarak satışa sunulan oyunlarda büyük indirim başladı. Türkiye'de oyuncuların yüksek fiyat nedeniyle sevdiği oyunları fazla tercih edememesi nedeniyle Sony, ülkemize özel Playstation Store'da büyük bir indirime gitti. Peki Playstation Store'da hangi oyunlar indirime girdi?
PLAYSTATION STORE İNDİRİMLERi NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Playstation Store'da bugün itibarıyla başlayan indirimler için geçerlilik tarihi oyundan oyuna değişiyor. Ancak 30 Nisan tarihine kadar geçerli indirimli fiyatlar da yer alıyor.
PS STORE İNDİRİMLERİNE NEREDEN ULAŞABİLİRİM?
Playstation Store'un resmine sitesine giriş yaptıktan sonra Öne Çıkan Bağlantılar sekmesinde Fırsatlar ve Teklifler'e tıklayın. Sonrasında karşınıza çıkacak olan İlkbahar İndirimi sekmesine girmeniz yeterli.
İŞTE İNDİRİME GİREN OYUNLAR
Resident Evil 2 - 84,00 TL
The Witcher 3 GOTY Edition - 64,00 TL
Days Gone - 134,00 TL
Devil May Cry 5 - 84,00 TL
God of War Dijital Deluxe Sürüm - 84,00 TL
Dark Souls III - 49,00 TL
Bloodborne GOTY Edition - 64,00 TL
Star Wars Jedi: Fallen Order -179,00 TL
Red Dead Redemption 2: Ultimate Editon - 239,00 TL
Tomb Raider: Definitive Edition - 22,00 TL
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition - 85,47 TL
Middle-Earth: Shadow of War Nihai Sürüm - 114,00 TL
Death Stranding - 179,00 TL
FIFA 20 - 171,60 TL
GTA V Premium Online Edition - 79,60 TL
Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition - 114,00 TL
NBA 2K20 - 134,00 TL
Mortal Kombat 11 - 114,00 TL
Ace Combat 7: Skies Unknown - 114,00 TL
Code Vein - 134,00 TL
Project Cars 2 Deluxe Edition - 79,00 TL
GRID - 84,00 TL
Control Digital Deluxe Edition - 209,40 TL
DOOM - 36,00 TL
Batman: Arkham Collection - 114,00 TL
A Way Out - 64,00 TL
Monster Hunter: World - 64,00 TL
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - 84,00 TL
Diablo III: Eternal Collection - 76,20 TL
The Crew 2 Deluxe Edition - 64,00 TL
Kingdom Hearts III - 89,70 TL
A Plague Tale: Innocence - 84,00 TL
No Man's Sky - 79,00 TL
The Last of Us Remastered - 49,00 TL
Tekken 7 Rematch Edition - 79,00 TL
The Surge 2 - 129,50 TL
Mafia III - 49,00 TL
Fallout 4 GOTY Edition - 84,00 TL
Vampyr - 64,00 TL
Gravity Rush Remastered - 49,00 TL
Yakuza Kiwami - 33,60 TL
- 02.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Playstation Store bahar indirimleri resmen başladı! PS Store indirimleri ne zamana kadar sürecek? İşte öne çıkan oyunlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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