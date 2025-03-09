Net Global Sivasspor 3-1 Göztepe | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor.

24 puan ile 17. sırada düşme hattında bulunan Net Global Sivasspor, 36 puan ile 6. sırada bulunan İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırladı.

Net Global Sivasspor, Rey Manaj ve Veljko Simic'in sakatlanarak hastaneye kaldırıldığı ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Yiğidolar, Charilaos Charisis ve Bekir Böke (2) ile skoru 3-1 yaptı ve mükemmel bir geri dönüşe imza attı.

Bu sonuç ile birlikte ev sahibi ekip 27 puan ile 15. sıraya yükseldi.