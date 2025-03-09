  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Net Global Sivasspor 3-1 Göztepe | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Net Global Sivasspor 3-1 Göztepe | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında ağırladığı Göztepe'yi mükemmel bir geri dönüş ile 3-1 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 13:22 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 15:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Net Global Sivasspor 3-1 Göztepe | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor.

24 puan ile 17. sırada düşme hattında bulunan Net Global Sivasspor, 36 puan ile 6. sırada bulunan İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırladı.

Net Global Sivasspor, Rey Manaj ve Veljko Simic'in sakatlanarak hastaneye kaldırıldığı ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Yiğidolar, Charilaos Charisis ve Bekir Böke (2) ile skoru 3-1 yaptı ve mükemmel bir geri dönüşe imza attı.

Bu sonuç ile birlikte ev sahibi ekip 27 puan ile 15. sıraya yükseldi.

Süper Lig maçında şok üstüne şok! Devamını Oku BUNU DA OKU

İşte G.Saray'ın F.Bahçe planı!
Nico Williams'tan Zaha itirafı!
DİĞER
FENERBAHÇE RÖVANŞ İÇİN SAHADA! UEFA Avrupa Ligi Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Lazkiye'de yaşananlar hakkında: Teröristin mezhebi olmaz
F.Bahçelilere Yusuf Akçiçek müjdesi!
PSG'den Skriniar kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şevval İlayda Tarhan Avrupa şampiyonu! Şevval İlayda Tarhan Avrupa şampiyonu! 16:44
Stoilov: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek Stoilov: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek 16:41
Kartal Gaziantep FK maçına hazır Kartal Gaziantep FK maçına hazır 16:38
Cezalı teknik direktör bir yolunu buldu! Cezalı teknik direktör bir yolunu buldu! 16:23
Nico Williams'tan Zaha itirafı! Nico Williams'tan Zaha itirafı! 16:17
Ümraniye'den Malatya'da rahat galibiyet Ümraniye'den Malatya'da rahat galibiyet 16:05
Daha Eski
F.Bahçe Opet derbide farklı kazandı! F.Bahçe Opet derbide farklı kazandı! 16:03
Corendon Alanyaspor-G.Saray maçı bilgileri! Corendon Alanyaspor-G.Saray maçı bilgileri! 14:45
Süper Lig maçında şok üstüne şok! Süper Lig maçında şok üstüne şok! 13:44
Corendon Alanyaspor-G.Saray maçı bilgileri! Corendon Alanyaspor-G.Saray maçı bilgileri! 13:41
Beşiktaş'a dev gelir! Beşiktaş'a dev gelir! 12:56
Vincic'e dev maçta görev! Vincic'e dev maçta görev! 12:46