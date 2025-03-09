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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ole Gunnar Solskjaer 2 oyuncuyu tribüne gönderiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ole Gunnar Solskjaer 2 oyuncuyu tribüne gönderiyor!

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK'yı ağırlayacakları maçta iki futbolcuyu yabancı kontenjanı sebebiyle tribüne göndermek zorunda kalacak. İşte o isimler... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 15:37
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ole Gunnar Solskjaer 2 oyuncuyu tribüne gönderiyor!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Dolmabahçe'deki mücadelede iki ismi tribüne göndermek zorunda kalacak.

İşte kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta mücadelede forma giyemeyeceği düşünülen o isimler...

PAULISTA VE RICARDO TRİBÜNE

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Solskjaer'in yabancı kontenjanı sebebiyle Gabriel Paulista ve Elan Ricardo'yu kadroya almaması bekleniyor.

Paulista, 28 Kasım 2024'te oynanan Maccabi Tel Aviv maçında yaşadığı sakatlığı atlatmış ve takımla çalışmalara başlamıştı.

Beşiktaş'a ara transfer döneminde imza atan Ricardo ise henüz oynama şansı bulamadı.

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