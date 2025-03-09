BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ole Gunnar Solskjaer 2 oyuncuyu tribüne gönderiyor!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Dolmabahçe'deki mücadelede iki ismi tribüne göndermek zorunda kalacak.
İşte kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta mücadelede forma giyemeyeceği düşünülen o isimler...
PAULISTA VE RICARDO TRİBÜNE
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Solskjaer'in yabancı kontenjanı sebebiyle Gabriel Paulista ve Elan Ricardo'yu kadroya almaması bekleniyor.
Paulista, 28 Kasım 2024'te oynanan Maccabi Tel Aviv maçında yaşadığı sakatlığı atlatmış ve takımla çalışmalara başlamıştı.
Beşiktaş'a ara transfer döneminde imza atan Ricardo ise henüz oynama şansı bulamadı.