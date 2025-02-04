SÜPER Lig'de tartışmalı hakem kararlarıyla geçen karşılaşmada F.Bahçe'ye 9 kişi kaldığı maçta 3-2 yenilen Çaykur Rize'de tepki sürüyor. Oynanan karşılaşmayı "Kara bir gece" olarak yorumlayan Karadeniz ekibinde Başkan İbrahim Turgut da TFF ve MHK'ye seslenerek, "Federasyon her hafta ortaya çıkan kaosların önüne geçmek için daha ne bekliyor" dedi.

Tam 456 gün sonra yenildi

EVİNDE olağanüstü bir performans sergileyen Göztepe, önceki gün Alanya'ya yenilerek 21 maç sonra evinden üzgün ayrıldı. Son olarak evindeki mağlubiyetini 4 Kasım 2023 tarihinde 1. Lig'de Kocaeli karşısında alan İzmir ekibi, 21 maç ve 456 gün sonra ilk kez yenildi. Bu sürede 17 galibiyet alan sarı-kırmızılılar sadece 4 kez berabere kalmıştı.

GÖZTEPE'DE BÜYÜK ŞOK

OYNADIĞI son 2 resmi maçtan da mağlubiyetle ayrılan Göztepe'de büyük bir şok yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Alanya maçında sakatlanan stoper Koray Günter ile Brezilyalı golcüler Juan ve Romulo'nun sakatlıkları can sıkıyor. Koray'ın sahalardan 2 ile 3 hafta uzak kalacağı bildirilirken, Juan ve Romulo'nun ise iyileşmesinin 4 haftayı bulacağı kaydedildi.