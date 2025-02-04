Demirel de gitti

SÜPER Lig'de bir türlü alt sıralardan kurtulamayan Bodrum FK'da Teknik Direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Görevi 2. Lig'den Süper Lig'e taşıyan İsmet Taşdemir'den devralan Volkan Demirel, Bodrum FK ile ligde 11 maça çıktı. 11 haftada sadece 1 galibiyet elde edebilen Demirel 6 puan toplayabildi ve takımı ateş hattından kurtaramadı.