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Haberler Süper Lig Hatayspor’da mesai başladı

Hatayspor’da mesai başladı

Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor’da hazırlıklar başladı. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan antrenmanda, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 06:50
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Hatayspor’da mesai başladı

SÜPER Lig'in 23. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar başladı. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan antrenmanda, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Öğrencilere ücretsiz

SAMSUNSPOR'DAN öğrencilere güzel bir jest geldi. Cuma günü 19 Mayıs Stadyumu'nda Hatayspor'u ağırlayacak olan Karadeniz ekibi bu müsabakada kale arkası tribünlerinin tüm öğrencilere ücretsiz olacağını duyurdu. Diğer biletler ise 2 bin 400 TL ise 150 TL arasında değişiyor.

Otobüse taşlı saldırı yapıldı

ÖNCEKİ gün Göztepe'ye konuk olan Alanya'da taraftarlar dönüş yolunda taşlı saldırıya uğradı. Maçın ardından Alanya taraftarları, dönüş yolunda Göztepe taraftarlarının taşlı saldırısına uğradı. Taşlı saldırıda otobüsün camları kırılırken, taraftarları taşıyan bir başka otobüs ise kazaya karıştı. Alanyaspor sitesinden bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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