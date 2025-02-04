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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Jonathan Gradit...

Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Jonathan Gradit...

Beşiktaş yönetimi Lens’in savunma oyuncusu Jonathan Gradit’in transferi için harekete geçti. 32 yaşındaki futbolcu tekliflere açık olduğunu belirtti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 06:50
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Beşiktaş'tan Fransız stopere kanca! Jonathan Gradit...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota Fransa'ya çevrildi. RMC Sport'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen 32 yaşındaki stoper Jonathan Gradit ile ilgileniyor. Gradit'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli savunmacı, daha önce Caen, Tours, Bordeaux ve Bayonne formalarını da giydi. Fransız stoperin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak biliniyor. Stoper dışında sağ bek pozisyonunda da görev yapabilen tecrübeli futbolcu, bu sezon Lens forması ile 15 maça çıktı.

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