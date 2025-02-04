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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Cenk Özkaçar harekatı! Transferine sıcak bakılıyor

Beşiktaş'tan Cenk Özkaçar harekatı! Transferine sıcak bakılıyor

Beşiktaş’ın bonservisi Valencia’da bulunan, Real Valladolid’de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki stoperle ilgilendiği öne sürüldü. Valladolid’in de Cenk’i geri göndermek istediği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 06:50
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Beşiktaş'tan Cenk Özkaçar harekatı! Transferine sıcak bakılıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in derlediği habere göre; Beşiktaş bonservisi Valencia'da bulunan ve Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen milli stoper Cenk Özkaçar ile ilgileniyor. Haberde, "Valladolid, Cenk'i Valencia'ya geri göndermek istiyor. Valencia'nın Beşiktaş'tan tek talebi, oyuncunun kalan maaşının tamamının ödenmesi yönünde" ifadeleri kullanıldı. Valladolid formasıyla bu sezon 5 maçta forma giyen 24 yaşındaki savunmacı skor katkısı yapamadı. Sol bekte de forma giyebilen Cenk'in Valencia ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek. Öte yandan Beşiktaş için bir transfer iddiası da Fransa'dan geldi. Kartal'ın, Lens forması giyen 32 yaşındaki Fransız stoper Jonathan Gradit ile ilgilendiği öne sürüldü. Gradit'in sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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