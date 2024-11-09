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Haberler Süper Lig Antalyaspor - Bodrum FK CANLI İZLE (Antalyaspor - Bodrum FK maçı canlı anlatım)

Antalyaspor - Bodrum FK CANLI İZLE (Antalyaspor - Bodrum FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Antalyaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Çekişmeli maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 13:25
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Antalyaspor - Bodrum FK CANLI İZLE (Antalyaspor - Bodrum FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 12. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANTALYASPOR - BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:

Antalyaspor: Abdullah, Erdoğan, Thalisson, Veysel, Güray, Petrusenko, Soner, Erdal, Samudio, Larsson, Gaich.

Bodrum FK: Gökhan, Celutska, Ajeti, Ali, Ege, Ahmet, Taylan, Fredy, Gökdeniz, Seferi, Puşcaş.

ANTALYASPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Bodrum FK maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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