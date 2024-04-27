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Hatayspor - Başakşehir | CANLI (Hatayspor - Başakşehir canlı anlatım)

Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Hatayspor - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 19:00
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Hatayspor - Başakşehir | CANLI (Hatayspor - Başakşehir canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Hatayspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Hatayspor - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Başakşehir maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Cemali, Massanga, Ömer Faruk, Rivas, Bashiru, Fernandes, Strandberg

Başakşehir: Muhammed, Ba, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Josef, Berkay, Ermihan, Pelkas, Davidson, Piatek

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