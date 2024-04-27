Final gibi maç

Trendyol Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Yılport Samsunspor, bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak kritik karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan kırmızı-şimşekler, bitime 5 hafta kala matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemek için Avrupa kupalarını hedefleyen lacivertbeyazlıları Kasımpaşa'yı mağlup etmek istiyor. Karadeniz ekibinde sakatlığı olan Slovak stoper Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Süper Lig'in ilk devresinde iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşmayı, Samsunspor 4-2 kazanmıştı.