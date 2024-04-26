Haberler Süper Lig TFF açıkladı! Pendikspor - Kayserispor maçının hakemi değişti

TFF açıkladı! Pendikspor - Kayserispor maçının hakemi değişti

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak olan Pendikspor - Kayserispor maçının hakemi değişti. Bu mücadelede dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle Zorbay Küçük düdük çalacak. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 21:24
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TFF açıkladı! Pendikspor - Kayserispor maçının hakemi değişti

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak olan Pendikspor - Kayserispor maçının hakemi değişti. Bu mücadelede dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle Zorbay Küçük düdük çalacak.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'de Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ile Mondihome Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır."

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