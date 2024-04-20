Haberler Süper Lig İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Trendyol Süper Lig maçı

İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Trendyol Süper Lig maçı

İstanbulspor ile Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geliyor. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalıyor. İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 14:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Trendyol Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Ali Yaşar, Mamadou, Jackson, Emir Kaan

Fatih Karagümrük: Sirigu, Sangare, Biraschi, Koray, Levent, Kourbelis, Bertolacci, Emre Mor, Rohden, Can Keleş, Markao

İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray’a piyango beklenmedik yerden vurdu! Okan Buruk’un prensi için tam 20 milyon Euro: Nicolo Zaniolo derken…
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri İstanbul'da görüştü: Gündem Gazze! | Bakan Fidan'dan uyarı
Flaş Marcao gelişmesi! G.Saray'a dönüyor
Oosterwolde sürprizi! İtalyan devi teklif yapacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'dan Kartal'a çalım! Yıldız isim...
G.Saray'da seçim tarihi belli oldu!
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Nisan rakamları
ARKA KOL-TRICEPS HAREKETLERİ 💪
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 13:33
Çorum FK - Adanaspor maçı hangi kanalda? Çorum FK - Adanaspor maçı hangi kanalda? 13:30
G.Saray'da seçim tarihi belli oldu! G.Saray'da seçim tarihi belli oldu! 13:21
İstanbulspor - Karagümrük | CANLI İstanbulspor - Karagümrük | CANLI 13:18
Şoke eden iddia! 'Gece hayatına daldılar' Şoke eden iddia! 'Gece hayatına daldılar' 13:12
Flaş Marcao gelişmesi! G.Saray'a dönüyor Flaş Marcao gelişmesi! G.Saray'a dönüyor 12:37
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! 12:34
Oosterwolde sürprizi! İtalyan devi teklif yapacak Oosterwolde sürprizi! İtalyan devi teklif yapacak 12:20
Crystal Palace - West Ham United maçı ne zaman? Crystal Palace - West Ham United maçı ne zaman? 12:14
Aston Villa - Bournemouth maçı hangi kanalda? Aston Villa - Bournemouth maçı hangi kanalda? 12:06
Everton - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Everton - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? 11:56
Gençlerbirliği - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? 11:53