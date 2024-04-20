İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Trendyol Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER
İstanbulspor:
İstanbulspor:Alp Arda, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Ali Yaşar, Mamadou, Jackson, Emir Kaan
Fatih Karagümrük: Sirigu, Sangare, Biraschi, Koray, Levent, Kourbelis, Bertolacci, Emre Mor, Rohden, Can Keleş, Markao
İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı 20 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.