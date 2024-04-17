Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının ardından şampiyonluk oranları tekrar güncellendi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki makas sezon başından beri ilk defa bu kadar açıldı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 12:58 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 12:59
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Fenerbahçe 1,95 orandan 2,10 orana yükseldi.
Galatasaray ise 1,54 orandan 1,46 orana geriledi.
Son güncellemenin ardından Galatasaray'ın oranı sezon başından beri en düşük haline geldi ve şampiyonluğun favorisi konumunu perçinledi.
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