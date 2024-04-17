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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının ardından şampiyonluk oranları tekrar güncellendi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki makas sezon başından beri ilk defa bu kadar açıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 12:58 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 12:59
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Trendyol Süper Lig'in Şampiyonluk oranları güncellendi... Makas açılıyor!

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı tam gaz devam ediyor. 32. hafta maçları sonrası Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Trendyol Süper Lig'in Şampiyonluk oranları güncellendi... Makas açılıyor!

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü Dzeko ve Batshuayi'nin golleriyle mağlup ederken, Galatasaray'ın ise fikstürünün en zorlu maçlarından olarak gösterilen Alanyaspor'u deplasmanda mağlup etmesinin ardından şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi.

Trendyol Süper Lig'in Şampiyonluk oranları güncellendi... Makas açılıyor!

32. haftadan sonra şampiyonluk oranlarındaki değişim ise şöyle:

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