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İtidalli davranın

TFF, son yaşanan olayların ardından tüm kulüpler ile başkanlarını sağduyulu ve itidalli davranmaya davet etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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İtidalli davranın

TFF, son yaşananların ardından resmi sitesinden kulüplere sağ duyu çağrısı yaptı: "Futbolda birleştirici ve uzlaştırıcı bir anlayışı hâkim kılabilmek adına büyük gayret gösterdik. Ancak son dönemde üzülerek görmekteyiz ki; spor kulüplerimizin değerli yöneticilerinden gelen bazı talihsiz açıklamalar, çözüme katkı vermek bir yana çatışmayı körüklemekte ve Türk futboluna ciddi oranda zarar vermektedir.

ADALET DEĞİL AYRICALIK

İyinin yüceltildiği, kötünün ayıplandığı bir kültürün evlatları olarak bir kez daha futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu ve itidalli davranmaya davet ediyoruz. Adalet değil ayrıcalık isteyen seviyesiz söylem ve tutumlara karşı disiplin talimatlarını ve hukuk çerçevesinde cezai yaptırımları taviz vermeden uygulamaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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