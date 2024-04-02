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TFF'den 20 ilde gözlemci kursu

Aday hakem ve hakem eğitimcisi ihtiyaçlarını gidermek adına kurslar düzenleyen Hakem Akademisi, farklı illerdeki gözlemci ihtiyacını da karşılamak amacıyla 20 ilde "Gözlemci Kursu" gerçekleştirdi. 20 farklı ilde 114 gözlemci adayının katıldığı sınavda, 60 puan ve üzerinde sonuç alan 106 kişi başarılı olarak İl Gözlemcisi olma hakkına eriştiler.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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TFF'den 20 ilde gözlemci kursu
Aday hakem ve hakem eğitimcisi ihtiyaçlarını gidermek adına kurslar düzenleyen Hakem Akademisi, farklı illerdeki gözlemci ihtiyacını da karşılamak amacıyla 20 ilde "Gözlemci Kursu" gerçekleştirdi. 20 farklı ilde 114 gözlemci adayının katıldığı sınavda, 60 puan ve üzerinde sonuç alan 106 kişi başarılı olarak İl Gözlemcisi olma hakkına eriştiler.
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