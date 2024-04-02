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Konyaspor evinde Kartal
Konyaspor'un ağırlayacağı Trabzonspor, bu yıl dış sahada başarısız bir grafik sergiliyor. Konuk ekip, son 5 deplasman maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Trabzonspor, 3 maçı kaybederken, bir kez de berabere kaldı. Fırtına'yı konuk ettiği son 9 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Anadolu Kartalı, 3 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.
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