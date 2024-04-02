Haberler Süper Lig Kayserispor'da biletler plaka oldu

Kayserispor'da biletler plaka oldu

Süper Lig'de yarın oynanacak olan Kayserispor- Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu. Ligde 3 maçtır galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar, kritik karşılaşmanın bilet fiyatlarını kentin plakası olan 38 TL ila 500 TL arasında belirledi. Kayseri ekibi, ligin formda ekiplerinden Paşa'yı yenerek kötü gidişi sonlandırmak istiyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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Kayserispor'da biletler plaka oldu
Süper Lig'de yarın oynanacak olan Kayserispor- Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu. Ligde 3 maçtır galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar, kritik karşılaşmanın bilet fiyatlarını kentin plakası olan 38 TL ila 500 TL arasında belirledi. Kayseri ekibi, ligin formda ekiplerinden Paşa'yı yenerek kötü gidişi sonlandırmak istiyor.
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