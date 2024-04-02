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Ankaragücü seri peşinde olacak
Süper Lig'de milli araya Başakşehir galibiyetiyle girerek derin bir nefes alan Ankaragücü, bugün konuk olacağı Antalyaspor karşısında da mutlak puan hedefliyor. 33 puanla Süper Lig'de 14'üncü sırada yer alan sarı-lacivertliler, güçlü rakibinden puan alarak alt taraftan uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Milli arada maçın oynanacağı Antalya'ya giderek kampa giren başkent ekibi, taraftarından da destek bekliyor.
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