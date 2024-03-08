İlham kaynağı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Kadınlar Günü öncesinde konuştu. Spor Bakanı Bak, son 10 yılda lisanslı kadın sporcu sayısının 5 milyondan fazla arttığını, Türk kadınının spordaki başarısı, centilmenliği ve cesaretiyle dünyaya ilham kaynağı olduğunu söyledi. Bak, "Yıllardır erkeklerin domine ettiği branşlarda, kadınların da başarılı olduğunu görmek büyük bir gurur. Özellikle de spor gibi erkeklerin egemen görüldüğü bir alanda kadınların ön plana çıkması bunu daha da değerli kılıyor" dedi.

KADINLARIMIZ ÖRNEK ROL MODELLER

"Türk kadının her alanda yükselmesini sağlamak asli sorumluluklarımızdan birisi. Başarıdan başarıya koşan kadın milli sporcularımız, Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor" diyen Spor Bakanı Bak, "Türkiye'nin geleceğine umut ve güven aşılayan milli kahramanlar, aynı zamanda genç kızlarımız için de güçlü ve örnek rol modeller haline geldiler. İnanıyorum ki, Türkiye'de daha çok kadın sporcumuz başarılarıyla adını dünyaya duyuracak. Türk kadınında o azim, çalışkanlık ve güç mevcut" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 15 milyon 325 bin 8 lisanslı sporcu bulunuyor. Bunlardan 6 milyon 389 bin 265'ini kadınlar oluşturuyor.