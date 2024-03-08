Haberler Süper Lig İlham kaynağı

İlham kaynağı

Dünya Kadınlar Günü öncesinde konuşan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk kadınının spordaki başarısı, centilmenliği ve cesaretiyle dünyaya ilham kaynağı olduğunu söyledi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlham kaynağı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Kadınlar Günü öncesinde konuştu. Spor Bakanı Bak, son 10 yılda lisanslı kadın sporcu sayısının 5 milyondan fazla arttığını, Türk kadınının spordaki başarısı, centilmenliği ve cesaretiyle dünyaya ilham kaynağı olduğunu söyledi. Bak, "Yıllardır erkeklerin domine ettiği branşlarda, kadınların da başarılı olduğunu görmek büyük bir gurur. Özellikle de spor gibi erkeklerin egemen görüldüğü bir alanda kadınların ön plana çıkması bunu daha da değerli kılıyor" dedi.

KADINLARIMIZ ÖRNEK ROL MODELLER

"Türk kadının her alanda yükselmesini sağlamak asli sorumluluklarımızdan birisi. Başarıdan başarıya koşan kadın milli sporcularımız, Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor" diyen Spor Bakanı Bak, "Türkiye'nin geleceğine umut ve güven aşılayan milli kahramanlar, aynı zamanda genç kızlarımız için de güçlü ve örnek rol modeller haline geldiler. İnanıyorum ki, Türkiye'de daha çok kadın sporcumuz başarılarıyla adını dünyaya duyuracak. Türk kadınında o azim, çalışkanlık ve güç mevcut" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 15 milyon 325 bin 8 lisanslı sporcu bulunuyor. Bunlardan 6 milyon 389 bin 265'ini kadınlar oluşturuyor.

DİĞER
27 yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti! Arzum Onan’dan Mehmet Aslantuğ’lu kafa karıştıran paylaşım! Milano tatilindeki o detay dikkat çekti
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı!
F.Bahçe'nin yıldızı Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!
Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yemek sonrası hediye
F.Bahçe Beko R. Madrid'i devirdi!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaferin rengi Zaferin rengi 01:54
Yemek sonrası hediye Yemek sonrası hediye 01:54
F.Bahçe Beko R. Madrid'i devirdi! F.Bahçe Beko R. Madrid'i devirdi! 01:54
Kartal: Net bir galibiyet aldık! Kartal: Net bir galibiyet aldık! 01:53
Kartal’dan sürpriz yok Kartal’dan sürpriz yok 01:53
Ferdi canlandırdı Ferdi canlandırdı 01:52
Daha Eski
Kartal: Net bir galibiyet aldık! Kartal: Net bir galibiyet aldık! 01:52
Çağlar da sakatlandı Çağlar da sakatlandı 01:52
Hedef final Hedef final 01:51
Bartuğ Elmaz: Büyülendim Bartuğ Elmaz: Büyülendim 01:51
Özel bir oyuncu Özel bir oyuncu 01:50
Türk’ün kalbi senle atar! Türk’ün kalbi senle atar! 01:50