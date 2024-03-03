TFF'den takımlara dev gelir

Günlerdir merakla beklenen yayın ihalesi dün akşam sonuçlandı ve halen maçları yayınlamakta olan yayıncı kuruluşun teklifi kabul edildi. TFF, dünkü toplantı sonrasında Süper Lig'in yeni yayıncısını resmen açıkladı. beIN Sports, 3 yıllığına yeniden Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluşu oldu. BEIN MEDYA GROUP, her sezon için 182 milyon dolar (KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar) ödeyecek. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın yoğun çalışmaları sonrası mutlu sona ulaşılan yayın ihalesinde kulüplere dev bir gelir kapısı açıldı. Yayıncı kuruluş ekonomik darboğazdaki kulüplere 3 yılda 655 milyon dolar ödeyecek.

ÖNCE İPTAL, SONRA 2 TEKLİF

Futbol kamuoyunu günlerdir meşgul eden naklen yayın ihalesi sürecinde şu aşamalar yaşandı: TFF ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu 29 Şubat'ta toplandı. 2024- 25, 2025-26 ve 2026-27 futbol sezonlarına ilişkin Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports yer aldı. Mevcut yayıncı kuruluş 120 milyon euro'da kalırken, TFF yıllık 185 milyon euro'ya çıkmalarını istedi. Dolar bazında bunun adı 200 milyon dolar olarak konuldu. Bu teklif beIN tarafından kabul görmedi. TFF, Saran Grubu'ndan ise yıllık 150 milyon euro'yu peşin istedi. Bu da kabul görmeyince ihale iptal oldu. Dün resmi bir girişimde bulunan beIN, rakamı önce 160 milyon, ardından da 182 milyon dolara çıkarınca, Saran ihaleden çekildi. İhaleyi yıllık KDV dahil 218 milyon 400 bin dolara beIN kazandı.

TFF AÇIKLAMASI

TÜRKIYE Futbol Federasyonu'nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF'nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00-USD KDV DAHİL) teklif verdiği tespit edilmiştir. Yayın İhale Komisyonu'nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00

USD KDV DAHİL) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır.